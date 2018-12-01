Babel Yoksa Lens Var

Babel
'in sakatlığı ile birlikte disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılabileceği söylentileri karşısında vatandaşına da gün doğdu. İki gol, bir de asistle Norveç
'ten kahraman gibi dönen Lens, derbide de Kartal
'ın en büyük kozlarından biri olacak.
Sarpsborg karşısında 2-0 yenik duruma düşen ancak 3-2 kazanarak İstanbul
'a zaferle dönen Beşiktaş
'ın kahramanı Jeremain Lens oldu. İki gol atan, bir de asist yapan Lens'e maç biter bitmez sarılan futbolcular soyunma odasında kutlamalar yaptı. Hollandalı oyuncuya en yoğun ilgiyi ise Karius gösterdi. Yediği ikinci gol nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Alman kaleciyle birlikte Şenol Güneş
de bu oyuncuyu özel olarak tebrik etti.
Teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in yokluğunda bu futbolcuya verdiği şansı, sürekli bir hale getireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın bu oyuncuya yarınki Galatasaray
derbisinde de forma vermesi bekleniyor. Babel'in sakatlığının yanında, sosyal medyada bir taraftara karşı yaptığı terbiyesizlik de yönetimi kızdırmış, kadro dışı cezası bile verilebileceği konuşulmuştu.
Bu arada yediği ikinci gol nedeniyle maç sırasında linç yiyen Karius, karşılaşmanın ardından hem teknik heyet hem de takım arkadaşları tarafından tebrik edildi. Yediği goller dışında yaptığı kurtarışlarla da dikkatleri üzerine çeken Karius'un, özellikle maç 2-1 iken yaptığı bir kurtarış dikkatlerden kaçmadı.
Kale
ağzında diziyle yaptığı kurtarış maçın kırılma anına neden olurken, teknik direktör Şenol Güneş de oyuncusuna sahip çıktı. Deneyimli teknik adamın Karius'a, yediği golün hatalı olduğunu fakat kurtarışların maçın kazanılmasında önemli paya sahip olduğunu söylediği öğrenildi.