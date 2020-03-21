Babil 10. bölüm fragmanı yayımlandı! İrfan ile Eda boşanıyor mu?

Babil 10. yeni bölüm fragmanında; İrfan, Deniz'in hayatını kurtarabilmek amacıyla kurduğu saadet zincirini karısı Eda'ya açıklar, fakat Eda anlatılanlara tepki gösterir. İrfan için Eda'nın memnuniyetsizliği sabrı taşırmıştır. İlay ise Süleyman konusunda hayatının en büyük kararını alır. Babil son bölümde neler oldu? İrfan ile Eda boşanıyor mu? İşte, detaylar...

Babil 9. bölüm full izle...

BABİL 10. BÖLÜM FRAGMANI

İrfan, bir yandan Süleyman ile uğraşırken diğer yandan Eda'ya yalan söylemenin zorluğundan kurtulabilmek adına, kurduğu saadet zincirini ona açıklar. Eda yine İrfan'a nasıl böyle bir şey yapıp ondan sakladığın sorgularken, İrfan'ın sabrı taşmıştır.

Egemen ise İlay'a, İrfan'ın ona aşık olduğu için boşanmak üzere olduğunu söyler. Bu sözlerden etkilenen İlay Süleyman'a, onunla olmak istemediğini söyler. İrfan'ı durdurması için Eda, Egemen'den yardım ister. Peki, Egemen İrfan'ı durduracak mı? Büyük bir çatışma arasında kalan İrfan kurtulabilecek mi?

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan ve Eda, hastane koridorlarında evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz'in ameliyatından sonra İrfan'ın Süleyman'a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler, Hakan'ın da dahil olmasıyla sarpa sarıyor. İrfan, Hakan'ı oyun dışı bırakmak ve diğer belalılarından kurtulabilmek için zekice bir plan yapar. Beklendiği gibi plan işler, ancak ikili Süleyman'ın ne kadar acımasız olduğunu unutmuşlardır.

Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen'e unutamayacakları bir ders verir, gözleri önünde acımadan adam vurur. Gördüklerini hazmetmek zor olsa da Egemen ile İrfan, karşılarındakinin nasıl bir canavar olduğunu yeniden kabul edip zekice oynamalılardır.

Ayşe ise Süleyman'a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan'la yakınlaşmak zorunda kalır. Kudret'in İlay'a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret'le yüzleşiyor. İlay da yanında çalışan elemanı sayesinde Kudret'in kendine nasıl tuzak kurduğunu sonunda işitmiştir, artık kuralına göre hareket etmelidir.

Deniz, gözlerini açmıştır. İrfan ve Eda için hayat yeniden başlıyor. Diğer yandan tümörün patolojideki sonuçları temiz çıkmıştır. Peki, Deniz sağlığına kavuşabilecek mi?

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