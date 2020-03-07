Babil 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Babil 7. bölüm izle

Babil oyuncuları kim? Halit Ergenç ve Ozan Güven gibi isimlerin baş rolde olduğu Babil dizisi 8. yeni bölümde; Deniz'in ameliyatını yapacak olan doktor kaçırılır ve İrfan oğlu uğruna canını yok sayarak doktoru kurtarır. Peki, Deniz iyileşecek mi? Babil 8. yeni bölüm fragmanı...

Babil son bölüm full izle...

8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

İrfan, Ayşe ile katıldığı davet sırasında bir haber alır ve Süleyman'ın yakasına yapışır. Aldığı bilgiye göre, Deniz'in sağlığı için gelen doktor kaçırılmıştır. İrfan, olanların arkasında Süleyman olduğunu düşünür.

Diğer yandan doktorun kaçırıldığını öğrenen Eda, canı pahasına Süleyman ile İlay'ın olduğu eve gelerek Süleyman'a saldırır. Ancak durum zannedilenden farklıdır. Çünkü doktoru kaçıran Hakan'dır.

Oğlunun tek çaresi olan doktor, yanan bir evin içinde, elleri bağlı şekilde tutulur. İrfan her şeyini hiçe sayarak alevler içindeki eve dalar ve doktoru kurtarır. Artık Deniz için ameliyat anı gelmiştir.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen'le yüzleşir. Deniz'in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen'i bir araya getirmeye çalışır. Hakan'ın Ayşe'ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe'yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen'i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi?

BABİL OYUNCULARI

Ekrana geldiği ilk gündne itibaren olay örgüsü ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi toplayan Babil dizisinin oyuncuları arasında:

Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Selahattin Paşalı ve Beren Kasımoğlu yer alıyor.