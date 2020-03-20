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Babil 9. Bo¨lu¨m 2. Fragman

İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz'in ameliyatından sonra İrfan'ın Süleyman'a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan'ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen'e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman'a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan'la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret'in ilay'a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret'le yüzleşiyor. Deniz
sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman'a verdiği sözü tutabilecek mi?
Kudret, Süleyman'ın hiddetinden nasıl kurtulacak? Babil 9. Bo¨lu¨m 2. Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : TV

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