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Babil 9. Bo¨lu¨m Fragman

Para en büyük sınav mı?İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur.

16.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:46
Para en büyük sınav mı?
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın çocukluk arkadaşları Egemen'den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın tehlikeli iş adamı Süleyman'ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe, onun kurtarıcısı olabilecek mi? Babil 9. Bo¨lu¨m Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Ekonomi, TV

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