Haberler » Gündem » Babil dizisi hangi kanalda? Babil dizisi fragmanı yayınlandı!

Babil dizisi hangi kanalda? Babil dizisi fragmanı yayınlandı!

Babil dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Babil konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerde Halit Ergenç Nur Fettahoğlu, Aslı Enver, Ozan Güven, Birce Akalay'ın yer aldığı Babil hangi kanalda yayınlanacak?

16.10.2019 10:01Babil dizisi hangi kanalda? Babil dizisi fragmanı yayınlandı!

TV ekranlarında yayınlanmayacağı öğrenilen Babil dizisinin güç kadrosu ise sosyal medyada gündem oldu. Babil dizisi ilk fragmanı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dizi severlerde heyecan yarattı. Peki, Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil konusu ve oyuncuları…

OYUNCU KADROSU

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği Babil dizisi tanıtımı yapıldı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisinin senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak.

BABİL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Televizyon ekranlarında olmayacağı bilinen Babil olarak bilinen dizi The Choice,Bein Connect'te seyirciyle buluşacak.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadrosunda barındırdığı oyuncularla yankı uyandıracak cinsten olan Babil dizisinin 20 bölümden oluşacağı öne sürülüyor. Bunun yanı sıra Babil, Ocak 2020'de başlayacak.


Nur Fettahoğlu, Halit Ergenç, Dizi, Gündem, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
10:01 Babil dizisi hangi kanalda? Babil dizisi fragmanı yayınlandı!
09:28 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO son bölüm izle
09:04 Sarp öldü mü? Kadın 68. bölüm fragmanı yayımlandı!
23:59 Günlük burç yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:38 Eşi Şefik Öztek tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen Şebnem Özinal kimdir?
14:17 Şu an nasıl yazılır? TDK'ya göre şuan ayrı mı, bitişik mi?
12:03 Erol Günaydın'ın 7. ölüm yıl dönümü! Erol Günaydın kimdir?
16.10.2019 10:12:09