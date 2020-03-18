Babil'in yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı
Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, Halit Ergenç'in idealist bir ekonomi profesörü İrfan karakterini canlandırdığı, başarılı oyuncular Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrollerinde yer aldığı Babil dizisinin, 9'uncu bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.
18.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Evlat Nedir?
Evladı için girdiği yolda tüm değerleriyle yüzleşen İrfan ve Eda, nihayet evlatları Deniz'i ameliyata sokmayı başarmıştır. Ancak şimdi onları kapıların arkasındaki oğullarından gelecek iyi haberi beklerken hayatın en derin sorularından biri beklemektedir: Evlat nedir?
Babil, yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'de Star TV'de…
Kaynak: Snob Magazin
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