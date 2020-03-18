Babil'in yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı

Evlat Nedir?





Evladı için girdiği yolda tüm değerleriyle yüzleşen İrfan ve Eda, nihayet evlatları Deniz'i ameliyata sokmayı başarmıştır. Ancak şimdi onları kapıların arkasındaki oğullarından gelecek iyi haberi beklerken hayatın en derin sorularından biri beklemektedir: Evlat nedir?





Babil, yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'de Star TV'de…







Kaynak: Snob Magazin