Babson Üniversitesi Uyem ile İş Birliği İçin Geldi

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:57



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:57

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO tarafından iş dünyasına yönelik eğitim üssü haline getirilecek Uludağ Yaşamboyu Eğitim Merkezi için dünyaca ünlü Babson Üniversitesi Genel Müdürü Vinod Radhakeesoon ile bir araya gelerek yapılabilecek ortak eğitim programları hakkında görüşme yaptı.BTSO tarafından Türkiye ve yakın coğrafyadaki iş insanlarının eğitim ve gelişim üssü haline getirilecek Uludağ Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (UYEM) restorasyon çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Uludağ Kirazlıyayla'da bulunan ve tamamlandıktan sonra iş dünyasına yönelik birçok eğitim programının düzenleneceği UYEM için yeni iş birliklerinin temelleri atılıyor.UYEM'de üst seviye eğitim programlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla dünya genelinde 115 ülkede eğitim programları düzenleyen Babson Üniversitesi'nin Genel Müdürü Vinod Radhakeesoon, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ile bir araya geldi.UYEM'de gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının önemli bir kısmının tamamlandığını dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Uludağ'ın marka değerini artıracak olan UYEM restorasyon çalışmaları bittiğinde önemli bir referans eğitim merkezi haline gelecek. Merkezin alt yapısı eğitim programları için uygun hale getirildi. Bundan sonraki süreçte UYEM'deki eğitimlerin kalitesinin dünya standartlarında olması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Babson Üniversitesi de bu alanda dünyada isim yapmış bir kurum" diye konuştu.Artık dünyada yeni teknolojilerin hızla yayıldığına işaret eden Başkan Burkay, "Bu baş döndürücü gelişim sanayi ve ticaret erbaplarımızın da kendisini geliştirmesini şart kılıyor. Dünyada Endüstri 4.0'ın konuşulduğu, dijital pazarlamanın dünya ticareti içerisinde önemli bir pay aldığı bu dönemde bizler de eğitim programlarımızı bu gerçekler doğrultusunda geliştirmeliyiz. UYEM, iş dünyamızı bu yeni gelişmelere adapte edecek ve mevcut bilgi ve birikimlerini güncellenmesine de katkı sağlayacak. Bu anlamda temelini attığımız bu işbirlikleri UYEM'i sadece Türkiye'de değil dünyada adından söz ettirecek örnek bir kurum haline getirecektir" dedi.Babson Üniversitesi'nin köklü bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Üniversite'nin Genel Müdürü Vinod Radhakeesoon hayata geçirdikleri iş birlikleri ile dünyanın birçok farklı ülkesinde eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyledi. Babson Üniversitesi'nin özellikle iş dünyasına yönelik sahada uygulamalı eğitim programları düzenlediklerini söyleyen Radhakeesoon, "UYEM oldukça başarılı bir proje. Özellikle binanın mimarisi ve bulunduğu bölge bir eğitim kompleksi için çok uygun. Bobson Üniversitesi teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimde de dünyadaki en iyi örnekler arasında yer alıyor. Üniversitemiz özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma ve girişimcilik konularında oldukça başarılı. BTSO ile yapacağımız iş birliği ile iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun başarılı eğitim programları gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. - BURSA