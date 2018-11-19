Babylon 19 Kasım Haftası Etkinlikleri

Babylon'un yerli müzik sahnesinin yeni ve genç yeteneklerini New East Waves iş birliği ile bir araya getirdiği Yeni Yerli Konserler, 21 Kasım Çarşamba günü Babylon'da başlıyor. "Yeni Yerli" konserlerinin ilkinde Birkan Nasuhoğlu, Can Ozan, Fikri Karayel ve Ufuk Kevser, İrem Candar ve Nova Norda Babylon'a konuk oluyor.

Müzik hayatına solo çalışmalarıyla devam eden Birkan Nasuhoğlu, aynı zamanda "Sevsene Beni", "Kalbim Seni Arıyor", "Anlat Ona" ve "Sarhoşum" gibi sevilen Yedinci Ev şarkılarının yaratıcısı. Geçtiğimiz sene içerisinde Elçin Orçun ile yayımladıkları "Bi Fazla" ve "Varsa Yoksa" teklileri ile de dijital platformlarda çokça dinlenen Birkan Nasuhoğlu, yeni şarkılarını dinleyicilerle paylaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Müzik hayatına 13 yaşında klasik gitarla başlayan CanOzan, liseye giriş sınavından kaçmak için gece gündüz gitar çalmaya başladı. 2015'te kendi bestelerinin yer aldığı "Delirmiyorsan Tebrikler" ve "Bişey Var" albümlerinin ardından 2017'de "Derlemeler"i yayımladı. Deniz Tekin, Sedef Sebüktekin, Damla Eker, Dolu Kadehi Ters Tut, Umut Döven ve Nova Norda gibi sanatçılarla yaptığı ortak projelele geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Türkçe folk ezgilerinden Avrupai elektronik tınılara, herhangi bir müzik türüne kök salmayı reddeden CanOzan; bugüne kadar 40 tane şarkı yayınladı. CanOzan'ın gelecek projeleri arasında akustik parçalarının yer alacağı bir albüm var.

Kıbrıslı söz yazarı ve besteci Fikri Karayel, üniversitede biyokimya okurken katıldığı müzik grubunda şarkılar yazmaya başladı. Bu dönemde Haluk Levent'in "Şehit" isimli bestesini seslendiren Fikri Karayel, Türkiye'de de adından sıkça söz ettirmeye başladı. "Hayal Edemezsin" şarkısıyla 2014'te "Seni Seviyorum Adamım" ve 2018'de "Ölümlü Dünya" filmlerinde yer aldıktan sonra 2015'te "Zor Zamanlar" isimli ilk albümünü çıkardı. "Trenler", "Hayal Edemezsin" ve "Morg" gibi şarkıları kısa sürede çokça dinlenen şarkılarıyla hayran kitlesini genişletti. Geçtiğimiz üç yıl boyunca bestelerine ve sahne performanslarına yoğunlaştığı yeni albümünün habercisi, deep house alt yapısı ve güçlü sözlerden oluşan "Yol" isimli teklisini yayımladı.

Küçük yaşta piyano çalmaya başlayan İrem Candar müziğe klasik müzik eğitimiyle başladıktan sonra şiir ve resimle ilgilendi. Kendi artistik zihniyetini oluşturmasına zemin hazırlayan bu 3 disiplini birleştirdikten sonra Dolores O'Riordan'dan Muse'a sevdiği ve sesinin farklı tonlarını kullanabildiği şarkıları söyledi. 2008'de Teoman'ın "Söz Müzik Teoman" albümünde yer alan "Duş" şarkısıyla ismini duyurmaya başladıktan sonra 2011'de yayımlanan "Aşk ve Gurur" albümündeki "Bana Öyle Bakma" düetiyle popülerliğini arttırmaya devam etti. Sonrasında İskender Paydaş ve Teoman'la yaptığı çalışmaların yanı sıra birçok dizi ve filmde parçalarıyla yer aldı. Çıkış albümü "Erik Ağacı"nı 2012 senesinde yayımladı. 2015 ve 2018 yılları arasında müziğe verdiği kısa ara süresince ilgilendiği şamanik ve terapi müziklerinden etkilenerek ekletik ve alternatif bir albüm yapma hazırlıklarına girişti. 2018 yılında yayımladığı "Gül ile Akide" albümünde müziğin iyileştirici gücünü olan inancını dinleyicisine aktarmayı amaçlıyor.

Müzisyen, reklamcı ve medya uzmanı olan Nova Norda, kurumsal kariyerini bırakarak müzik dünyasına kararlı bir adım attı ve Şubat 2018'de ilk teklisi "Çıktım Bi Yola"yı yayımladı. Elektro-pop ve hip-hop türündeki şarkıları, renkli dünyası ve dinleyicilerle kurduğu güçlü iletişimle hızlı bir çıkış yapan Nova Norda; birer ay arayla "Dinozorlar", "Boşver!" ve Ajda Pekkan parçası Palavra'ya yaptığı rap cover'ını yayımladı. "Varım" adlı son teklisi ile hayran kitlesini genişleten sanatçı, videolarıyla da adından sıkça bahsettiriyor.

Lise yıllarında aldığı bilgisayar programcılığı eğitimi esnasında tanıştığı müzik programlarıyla ilk hip-hop bestelerini yapan Ufuk Kevser, ilk rap albümünü 2010 yılında yayımladı. Elektronik müzik dünyasına adım attıktan sonra ses mühendisliği eğitimini de tamamlayarak birçok DJ ve sanatçıyla çalıştığı albüm ve teklilerde ses tasarımcısı, prodüktör, mix ve mastering mühendisi gibi roller üstlendi. Pamela, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Gökhan Türkmen, Fikri Karayel, Mehmet Erdem gibi sanatçıların parçalarına remix'ler yaptı.

Gaye Su Akyol, yeni albümü "İstikrarlı Hayal Hakikattir"in ilk konseri ile 23 Kasım Cuma günü Babylon'a konuk oluyor. Geleneksel müziğin, fütürist surf'ün ve post-punk'ın zıtlıklarını psikedelia'yla bir araya getiren Gaye Su Akyol; bestesi ve güftesi kendine ait, ses getiren ilk albümü "Develerle Yaşıyorum"u 2014'te yayınladı. İlk uluslararası albümü olma özelliği de taşıyan 2. albümü "Hologram İmparatorluğu" ile Türkiye, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu'da dinleyicilerle buluşarak müziğinde oluşan Doğu-Batı sentezini dinleyicilerinde de yakalamayı başardı. Pitchfork, The Observer gibi mecralar tarafından albüm incelemeleri yapılan Gaye Su Akyol, İngiltere'nin en önemli müzik dergilerinden Songlines'ın da kapağında yer alan ilk Türk müzisyen oldu. Yeni albümü "İstikrarlı Hayal Hakikattir"in söz ve müziği kendisine ait olmasının yanında; albümün prodüksiyon, düzenleme ve kayıt aşamalarında co-prodüktör ve görsel dünyasında ise sanat yönetmeni rollerini üstleniyor. Müzikal açıdan son derece zengin bir enstrümantasyon ve elektronik beat'lerler kurduğu sound'ını; Anadolu Pop ve Anadolu Rock, Türk Halk Müziği ezgileri, Klasik Türk Müziği gamları ve vokalleri ile bir araya getiriyor.

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ'leri 24 Kasım Cumartesi gecesi Radyo Eksen Partisi için setin başına geçiyor. Radyo Eksen DJ'leri indie rock'tan ska'ya, punk'tan hip-hop'a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar dans pistinde tutmayı garanti ediyor.