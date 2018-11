Babylon'da Bu Hafta

Yalın sözleri ve nostaljik tınılarıyla Berkant Ali, ilk albümü Körfezde Rüzgar"ın ilk konseri ile 14 Kasım Çarşamba akşamı Babylon'a konuk oluyor. Dokuz Sekiz etiketiyle 28 Eylül'de dinleyicilerile buluşturduğu "Körfezde Rüzgar" albümünde sanatçı kaptanlık yaptığı günlerin hatırası körfezdeki rüzgarlardan, şehirdeki gözlemlerinden, yalnızlıktan ve en naif haliyle aşktan bahsediyor.

Klasik müzik, arabesk, caz gibi farklı türleri doğaçlamalarla birleştirerek özgün melodiler ve ritimler yakalayan Taksim Trio, 15 Kasım Perşembe günü Babylon'a konuk oluyor. 2007'de kurulan Taksim Trio klarnette Hüsnü Şenlendirici, kanunda Aytaç Doğan ve bağlamada İsmail Tunçbilek'ten oluşuyor. Bir araya gelmeden önce Avrupa'da ve Ortadoğu'da farklı sanatçılarla birlikte projelerde yer alan üçlü, konserlerde birlikte çalmaya başladıktan sonra stüdyoya girdi. Grubunun kendi ismini taşıyan çıkış albümü, 2007 yılında Doublemoon etiketiyle yayımlandı. Üç müzisyenin diğer projelerine odaklandıkları 6 yıllık bir aradan sonra Dokuz Sekiz etiketiyle yayımladıkları "Taksim Trio 2"de, özgün bestelerinin yanında Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar parçalarına da yer verdiler. Üçüncü albümleri "Ahi", 2016'da dinleyicilerle buluştu. Dünya müziğinin en önemli sahneleri arasındaki WOMEX'te ve Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall'da başarılı performanslar sergileyen üçlü müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların izlenen gruplarından biri sayılıyor.

Alman prodüktör ve besteci Hendrik Weber'in minimal tekno ve elektronik müzik projesi Pantha Du Prince, 16 Kasım Cuma akşamı Babylon'a konuk oluyor. House, ambient ve minimal techno'nun öncü isimlerinden Pantha du Prince, 2002 yılında "Nowhere" ile EP'siyle çıkış yaptı. 2004'te yayınlanan ilk stüdyo albümü "Diamond Daze"in ardından 2007'de "The Bliss"i paylaştı. 2010 senesinde Rough Trade etikeyle raflarda yerini bulan "Black Noise" albümü, elektronik altyapıyla doğa sesleri ve ritimlerini harmanladığı oluşan minimal tarzı ile türünün klasikleri arasında sayılıyor. 2013'te "The Bell Laboratory" ve Norveçli besteci Petter Hagen ile birlikte melodik perküsyon ve zillerle yaptığı çalışmalar ardından "Elements Of Light"ı yayınladı. Solo çalışmasına verdiği 6 senelik aradan sonra son albümü "The Triad"ı 2016 yılında paylaştı. Depeche Mode, Animal Collective, Philip Glass, Bloc Party, Hurts ve Trentemöller gibi isimler için hazırladığı çeşitli remixler ve aranjmanlar da çalışmaları arasında yer alıyor.

Pantha Du Prince'den önce ise elektronik müzik sahnesinin başarılı isimlerinden Cervus Babylon'da sahne alacak. Cervus, Subsky adıyla bugüne dek 80'den fazla plak/dijital parça/remix yayınladı. Dinamo Fm'de yayın yapan online radyonun Smog ve Sleep kanallarının içerik yönetimini yapan Cervus, deep, progressive, tech-house, techno tarzlarıyla 1997'den beri profesyonel olarak sürdürdüğü DJ'lik kariyerinin haricinde prodüktörlüğe de devam ediyor.

İstanbul progresif sahnesinin kült ismi Nekropsi, uzun bir aradan sonra 17 Kasım Cumartesi akşamıyeniden Babylon'un konuğu oluyor. İlk albümleri "Mi Kubbesi"ni 1996 yılında Ada Müzik etiketiyle yayımlayan Nekropsi, kısa sürede yurtiçi ve yurtdışında ismini duyurarak geniş bir dinleyici kitlesi edindi. Sahnedeki performanslarıyla kendilerinden sıkça söz ettiren grup, 2007'de "Sayı 2" ve 2009'da "1998" albümlerini yayımladı. Her ay yeni bir şarkıyı paylaştıkları "Aylık" albümü 2013 senesi içerisinde tamamlanarak yayımlandı. 5 senelik bir aranın ardından geçtiğimiz aylarda "Sekizler" ve "Ta Ta Du" teklilerini dinleyicileriyle paylaşan Nekropsi, yeniden sahnelere dönüyor. Cem Ömeroğlu (gitar/ses), Gökhan Goralı (gitar/ses), Cevdet Erek (davullar/ses) ve Kerem Tüzün'den (bas gitar/ses) oluşan kadrosuyla Nekropsi; geçtiğimiz aylarda paylaştıkları yeni şarkılarının yanı sıra uzun zamandır çalmadıkları parçalar ve grubun solo projelerinden kesitler ile sahnede olacak.