Babylon'da Bu Hafta

Babylon'un programında bu hafta, 13 Mart Çarşamba "Güneşin Kadınları" serisi kapsamında Jülide Özçelik, 14 Mart Perşembe ve 15 Mart Cuma Kendine Has'ın katkılarıyla "License to Dance" serisi kapsamında Weval ve 16 Mart Cumartesi St. Patrick's Day Party bulunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde Nükhet Ruacan gibi birçok önemli akademisyenle çalışarak Vokal Performans Bölümü'nden mezun olan Jülide Özçelik, bu coğrafyaya ait fakat evrensel standartlarda Türkçe sözlü bir albüm yapmaya karar verdi. Kendi besteleri ve sevdiği eserleri müzisyen arkadaşlarıyla birlikte yorumladığı "Jazz İstanbul Volume-1" albümünü 2008'de, "Jazz İstanbul Volume-2" albümünüyse 2011'de dinleyicileriyle paylaştı. Yerel ve uluslararası birçok festivalin yanı sıra Bursa, Antalya, Çukurova, İzmir ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestraları'yla konser vermeye devam eden Jülide Özçelik, son albümü "Nefes"i geçtiğimiz ay yayımladı. Düzenlemeleri Cem Tuncer'e ait olan albümde Özçelik'e; piyanoda Ercüment Orkun, gitarda Cem Tuncer, kontrbasta Volkan Hürsever, bas gitarda Efecan Tuncerve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik etti.

Hollandalı ikili Harm Coolen ve Merijn Scholte Albers'in elektronik müzik projesi Weval, "License to Dance" serisi kapsamında 14-15 Mart'ta Babylon'da!

Funk baslar, filtreli davullar ve yankılı zillerin dijitalin ötesindeki birlikteliğiyle elektronik müzik; içimizde yaşayan ritmi yanımızdakilerle paylaşmaya davet ediyor. Lazerlerle trampetlerin kesişiminde, elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimleriyle kendi beat'lerimizin rüzgarına kapılmak için "License to Dance" serisinde bir araya geliyoruz. Kendimizi müziğe bırakıyor, piste sürükleniyor ve bütün gece dans ediyoruz! Albers'in trip-hop geçmişi ve Coolen'ın house sevgisinin birleşimiyle şekillenen ve özellikle elektronik müziğin hiçbir alt türüne bağlı kalmamayı başaran Weval, güçlü synth'lerin ve etkileyici ritmik motiflerin ustalıkla bir araya geldiği ilk kısaçalarları "Half Age"i, 2013'te yayımladı. Elektronik müziğin kalelerinden Kompakt'a dahil olan Hollandalı ikili, ertesi yıl yayımladıkları "Easier" ve "It'll Be Just Fine/ Grow Up" kısaçalarlarıyla yakaladıkları elektro-funk sound'uyla, melodik tarzlarını dans pistlerine de taşımayı başardı. Kendi isimlerini taşıyan çıkış albümlerini 2016'da yayınlayan Weval, bu albümle sonik yolculuklarını devam ettiriyor.

İrlanda kültüründe büyük yer edinmiş, dünyanın her bir köşesinde kitleler tarafından kutlanan "St. Patrick's Day", Yabangee International Community ve ZOOM iş birliğiyle 16 Mart Cumartesi Babylon'da kutlanacak!

Dört yapraklı yoncalar ve Leprechaun şapkalarla kutlanacak St. Patrick's Day'e katılacak davetliler, Balfolk tarafından gerçekleştirilecek geleneksel İrlanda dans atölyesine katılabilecek ve parti boyunca Berke Yavuz'un müzikleriyle "St. Patrick's Day" deneyimini yaşayacak!

Kaynak: Bültenler