Babylon'da Bu Hafta

Babylon'un programında bu hafta, 28 Mart Perşembe "Güneşin Kadınları" serisi kapsamında Nilüfer Yanya, 29 Mart Cuma Valeron & The Band ile Derun, 30 Mart Cumartesi Emir Yargın ve Konukları Babylon'da sahne alacak.

Sınırsız ısı ve ilham kaynağı olan Güneş; hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak, yaşama ve başkaldırıya dair hikayeleriyle gelen "Güneşin Kadınları"na yansıyor ve esin kaynağı oluyor. Özgün müziklerinde, yaşamın sunduklarına karşı güçlü duruşları ve farklı yorumlarıyla "Güneşin Kadınları", kendi yolculuklarından bahsediyorlar. Sayısız mirasın ışığında kalmış kimliklerimizi askılıkta bıraktığımız samimi bir sohbetin içerisinde, bu yolculuğu paylaşmak için Babylon'da müzikseverlerle buluşuyor.

"Small Crimes" ve "Keep on Calling" ile yakaladığı çıkışı "Baby Luv" ile devam ettiren Nilüfer Yanya; kısa sürede çıtayı yükselterek The xx, Broken Social Scene ve Mitski gibi sanatçılarla ile aynı sahneyi paylaştı. Hızla hayran kitlesini genişleten genç müzisyen; The Guardian, Pitchfork, The FADER, i-D, Noisey, Nylon ve BBC 6 Music gibi birçok önemli müzik platformundan övgüler aldı. Piyano ve çello dersleri alırken Pixies, The Libertines, The Strokes'un etkisi altına giren ve gitara yönelen Nilüfer, Nina Simone ve Jeff Buckley'nin yanı sıra Connan Mockasin gibi çağdaşlarından da ilham alıyor. 23 yaşındaki sanatçı, gitarı ve yumuşak vokaliyle soul ve indie pop'u aynı noktada buluşturmayı başarıyor. Hemen hemen her an her yerde şarkı sözü yazdığını belirten Nilüfer Yanya, şarkılarında bazen çalınan bisikletini, bazen biten bir ilişkiyi anlatıyor. 2018'in ilk aylarında "Thanks 4 Nothing" kısaçalarını yayımlayan Nilüfer Yanya, 22 Mart'ta ise son albümü "Miss Universe"ü yayımladı.

Mikonos çıkışlı DJ ve prodüktör Valeron, "Valeron & Band Live" projesi ile 29 Mart Cuma günü Babylon'a konuk oluyor. Mikonos'a yerleştikten sonra prodüktörlük yapmaya başlayarak deep house ve elektronik müzik türlerindeki çalışmalarıyla ismini duyuran Valeron, kendi kuruduğu plak şirketi "Bercana Music" etiketi taşıyan albümleri "Amare" ve "Aigaio"yu yayımladı. Klarnet, ud, saz, santur ve buziki gibi Ortadoğu ve Yunan müziğinin geleneksel enstrümanlarını elektronik beat'lerle birleştiren Valeron; geçtiğimiz yıl başlangıcını yaptığı yeni projesi "Valeron & Band Live"ı, 29 Mart akşamı Babylon dans pistine taşıyor.

Elektropop'un yerli temsilcilerinden Emir Yargın ve konukları Arel Koray Nalbant, Birkan Nasuhoğlu, Canozan, Deniz Tekin ve Sedef Sebüktekin ile 30 Mart Cumartesi günü Babylon'da müzikseverlerle buluşuyor. 2011'de yayımladığı albümü "Tokat" ile akılda yer eden sözleri ve elektropop sound'uyla çıkış yapan Emir Yargın, dikkat çekici stiliyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. 2015'te "Geri Dönüşüm Kutusundaki Anılar" isimli albümünü dinleyiciyle paylaşan müzisyen; enerjik performansları, kendine has güçlü görsel dünyası ve çok yönlü üretimleriyle de dikkat çekiyor. Son yıllarda Youtube'daki "Çakal Lezzetler" projesiyle de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Emir Yargın; bir süredir ara verdiği performanslarına yerli müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Arel Koray Nalbant, Birkan Nasuhoğlu, Canozan, Deniz Tekin ve Sedef Sebüktekin'in eşlik edeceği gecede geri dönüyor. Önümüzdeki aylarda yayımlanacak yeni kayıtlarını dinleyiciye sunacağı bu özel performans ilk kez Babylon'da!

