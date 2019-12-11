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Baca deliğine sokulan poşet evi yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki katlı evin birinci katındaki soba borusundan yayılan alevlerin, üst kattaki soba deliğine sokulan poşeti tutuşturması ile çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

11.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:30Baca deliğine sokulan poşet evi yaktı
'ın ilçesinde iki katlı evin birinci katındaki soba borusundan yayılan alevlerin, üst kattaki soba deliğine sokulan poşeti tutuşturması ile çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt kattaki dairede bulunan kömür sobasının içindeki alevler baca içindeki kurumları tutuşturdu. Üst kattaki evin baca deliğine sokulan poşet tutuşturması ile evde yangın çıktı. Yangın ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Ö.G, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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