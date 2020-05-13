Baca temizlerken evi yakıyordu

Baca temizlerken evi yakıyorduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar'ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş çatıyı tutuşturdu.

13.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:27
Baca temizlerken evi yakıyordu
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar'ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş çatıyı tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Uçar, kendisine ait 2 katlı evin baca temizliği için ateş yaktı. Uçar, ardından iftarını açmak için evine gitti. Mahalleli, kısa süre sonra çatıdan yükselen dumanı görerek Uçar'a haber verdi. Eşi ve çocuğunu dışarı çıkaran Uçar, yangına müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Evin çatısının tamamen alev aldığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Baca temizlerken evi yakıyordu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ormanlı, Güncel, Haber

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