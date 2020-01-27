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Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik noktalarında, baca ve ızgara yükseltilmesi çalışmalarına hızla devam ediyor.

27.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:56Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik noktalarında, baca ve ızgara yükseltilmesi çalışmalarına hızla devam ediyor.

Mahallesinde mevcut yağmursuyu bacaları, kanalizasyon bacaları ve yağmursuyu ızgaralarının yol kotuna getirilme ve temizlenme işlemleri tamamlanıyor.

Asfalt hizasından yüksek ya da alçakta bulunması sebebiyle trafik kazalarına, trafiğin aksamasına, çeşitli can ve mal kayıplarına neden olduğu için tehlike arz eden kanalizasyon bacası ve ızgaralar büyük bir hızla yenileniyor. Kanalizasyon bacaları ve yağmur suyu ızgaraları elden geçirilerek, kış aylarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması adına çalışmalara devam edilecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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