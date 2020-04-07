Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Baca yangını kısa sürede söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

07.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:12
Baca yangını kısa sürede söndürüldü
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de sabah saatlerinde bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Beyciler Mahallesi 1578. sokak üzerinde bir evin bacasından aşırı duman gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, bacadan çıkan dumanın evin içerisinden çıkabileceğini düşündü. Ev içine giren ekipler bacanın kurumlar nedeni ile dolduğunu bu nedenle de yandığını gözlemlendi. Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, vatandaşlara da baca temizliğini mutlaka yapmaları gerektiğini hatırlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Sabah, Düzce, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Baca yangını kısa sürede söndürüldü - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:50: Kudret teyze, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı - Haberler 12:50: Beytüşşebap'ta koronavirüs tedbirleri - Haberler 12:45: Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı - Haberler 12:44: Fatih Portakal'a suç duyurusu - Haberler 12:44: Kapı kapı dolaştılar ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira yardım parası dağıttılar - Haberler 12:17: Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:29: Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler 11:22: İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız - Haberler 10:27: Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı - Haberler 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek