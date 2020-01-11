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Baca yangını paniğe sebep oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

11.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:09Baca yangını paniğe sebep oldu
'nın ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta dört katlı apartmanın birinci ve ikinci katından giden soba dumanı bacayı tıkadı. Alevlerin çıkması üzerine olayı gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Araçların park halinde olduğu dar sokakta itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Apartmanın çatı katına giriş olmadığını öğrenen ekipler, yan apartmanın çatısına çıkarak yangına müdahale etti. Alev alan baca ise kısa sürede söndürüldü. - BURSA

İtfaiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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