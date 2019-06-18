18.06.2019 14:41
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Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu

Samsun'da, bir restoranın bacasında çıkan yangın ilginç görüntüler oluşturdu. Alevleri gören vatandaşlar, bacaya dikey açıda bulunan caminin minaresinin yandığını zannederek itfaiyeye "minare yanıyor" ihbarında bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken bazı vatandaşlar baca ile dikey açıda olan minarenin yandığını zannetti.

"MİNARE YANIYOR" İHBARINDA BULUNDULAR

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir restoranın bacasında yangın çıktı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bazı kişiler, baca ile dikey açıda olan Kılıçdere Camii'nin minaresinin yandığını zannedip, itfaiyeye 'minare yanıyor 'ihbarında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek, kısa sürede söndürdü.

Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu
Kaynak: DHA
İtfaiye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Güncel

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