Baca yangınını itfaiye söndürdü

Kastamonu
'nun Daday
ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Bahçelievler
Sokak'ta, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine Daday Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa bir süre içerisinde yangının bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye
ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yangının büyümesi ve yayılmasını önleyerek, kontrol altına aldı. Kalorifer bacasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. - KASTAMONU