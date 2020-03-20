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Bacadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Samsun'da bir apartmanın bacasından çıkan duman, itfaiyeyi alarma geçirdi.

20.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:50
Bacadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi
Samsun 'da bir apartmanın bacasından çıkan duman, itfaiyeyi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Kışla Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısından dumanlar çıkmaya başladı. "Yangın var" diye olay itfaiyeye haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine giderek yangınla ilgili tertibat aldı. İtfaiyenin yaptığı araştırma sonucu yangın olmadığı, bir fırının bacasından çıkan dumanın etrafı sardığı ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çiftlik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

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