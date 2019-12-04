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Bacadan çıkan yangın evi kül etti

BİLECİK'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde, soba bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi kül etti.

04.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:28Bacadan çıkan yangın evi kül etti

BİLECİK'in ilçesine bağlı köyünde, soba bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi kül etti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde, Şerife (62) ve Feyyaz Ertaş (65) çiftinin oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairede, soba bacasında alevlenme oldu. Feyyaz Ertaş, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Yaklaşık 1 saat sonra baca yeniden alev aldı. Ertaş çifti, dışarı çıkıp itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine gelen Söğüt Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dar ve çıkmaz sokakta yangına güçlükle müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol atına alınarak söndürüldü. Yangında 4'üncü kattaki sobalı daire ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Çaltı, Söğüt, Güncel

Kaynak: DHA

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