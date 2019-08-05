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Bacadan çıkan yangında evin çatısı alevlere teslim oldu

Karabük merkeze bağlı Saitler köyünde bacadan kaynaklı çıkan yangında evin çatısı alevlere teslim oldu.

05.08.2019 15:17 Bacadan çıkan yangında evin çatısı alevlere teslim oldu
Karabük merkeze bağlı Saitler köyünde bacadan kaynaklı çıkan yangında evin çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Saitler köyü Çiğdemler Mahallesi'nde Ahmet Akgün'e ait tek katlı evde sobanın bacasından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında evin çatısı alevlere teslim oldu. Alevleri gören köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen Orman İşletme arazözleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alırken, evde maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

Ahmet Akgün, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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