Bacadan girdiler 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlattılar

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Ramazan bayramının ikinci günü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.C.'nin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, baca deliğinden eve girdi. İçerisinde 72 bin 500 dolar ve ruhsatlı tabanca bulunan kasayı patlatan E.D. (45) ve H.E. (32), kayıplara karıştı. Eve gelen İ.C., kasanın açıldığını görünce durumu polis ekiplerine haber etti.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, evin ve mahalledeki kameraları tek tek inceledi. Yapılan detaylı incelemenin ardından kıskıvrak yakalanan 2 kişi, 60 bin dolar ve tabancayla gözaltına alındı. 60 bin dolar ve tabanca sahibine teslim edilirken, H.E. ve E.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA