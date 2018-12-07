Bacadan Sıçrayan Kıvılcım Kömürlüğü Küle Çevirdi

Eskişehir
'de, bir evin kömürlüğünde meydana gelen yangın, çevre ikametlere sıçramak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Ümraniye
Sokakta bulunan müstakil bir evin kömürlüğünde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde bacada biriken kurumun yanması ve kıvılcımlarının kömürlüğe sıçraması sonucu yangın çıktı. Üç ikametin ortasında bulunan kömürlüğü kısa sürede alevler teslim aldı. Çıkan yangın esnasında ikamet sahipleri, oluşan yoğun dumanı fark ederek dışarı çıktı. Eskişehir İtfaiyesine durumu bildiren vatandaşlar, kendi imkanlarıyla da yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kömürlüğün iki ayrı bölgesinden müdahale ederek söndürdü.
Öte yandan meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaranma yaşanmazken, rüzgarın ters yöne esmesi ile oluşabilecek kazan patlamasının da önüne geçildi. - ESKİŞEHİR
07 Aralık 2018 Cuma 16:26