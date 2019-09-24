Bacağı kesilen minik Özge için verilen takipsizlik kararına baba isyan etti

Bacağı kesilen minik Özge için verilen takipsizlik kararına baba isyan ettiBacağı kesilen kızının saçını tarayan baba: "Ne yaptılar kızım sana?"Yıldırım, kızının havuzdaki görüntülerini sosyal medya hesabından "Tek ayağıyla çocukluğunu yaşamaya çalışıyor. Bir tanecik kızım Özge" notuyla paylaştı.Bacağı kesilen minik Özge ve babasının adalet arayışı devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge Yıldırım için tekrar başlatılan hukuki süreçte savcılık, takipsizlik kararı verdi. Yıldırım, kararı Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Hakimlik de şüpheliler aleyhine yeni delil elde edilemediği gerekçesiyle itirazı reddetti. Baba Ali İhsan Yıldırım, adliye önünde kızının yüzünü kapatan saçını tarayarak, "Ne yaptılar kızım sana? Merak etme kızım peşlerini bırakmayacağız. Sana yapılanların bedelini ödeteceğiz" dedi. Yıldırım, kızının havuzdaki görüntülerini sosyal medya hesabından, "Tek ayağıyla çocukluğunu yaşamaya çalışıyor. Bir tanecik kızım Özge" notuyla paylaştı.Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden küçük Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için siyasiler başta olmak üzere tüm Türkiye seferber oldu. Yapılan desteklerle minik Özge'ye protez yapıldı.Baba Ali İhsan Yıldırım ise özel hastanenin ihmali olduğunu iddia ederek, konuyu adli makamlara taşıdı. Yıldırım'ın suç duyurusu, savcılık tarafından takipsizlik kararıyla sonlandırıldı. Yıldırım, kararı Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Hakimlik de şüpheliler aleyhine yeni delil elde edilemediği gerekçesiyle itirazı reddetti. Kızıyla beraber adliye önüne gelen Yıldırım, Özge'nin yüzünü kapatan saçlarını tarayarak, "Ne yaptılar kızım sana? Merak etme kızım peşlerini bırakmayacağız. Sana yapılanların bedelini ödeteceğiz" dedi."Bu çocuğun vebalini nasıl çekecekler?"Kızının bacağının özel hastanenin yaptığı hata nedeniyle kesildiğini ileri süren Ali İhsan Yıldırım, "Biz yargıya başvurduk yargıda takipsizlik kararı verildi. Savcılığın, tam teşekkülü bir hastaneye gönderip çocuğa ne olduğunu araştırması gerekirken bunu yapmadılar. Savcılar, suçluların düzenlediği raporları adli tıp kurumuna gönderdi. Biz de hakkımızı aramak için adliyenin önündeyiz. Şu anda Anayasa Mahkemesine gideceğiz, onun peşindeyiz. Suçlular korundu, kollandı ve biz üzüldük. Bu çocuğun vebalini nasıl çekecekler? Bizi güçsüz sanmasınlar biz güçlüyüz, halkımız var. Biz bu işin peşini bırakmayacağız" dedi."Kahroldum"Verilen takipsizlik kararına çok üzüldüğünü dile getiren Yıldırım, "Adaletin bu duruma düşmesine kahroldum. Her şey açık bir şekilde ortadayken, suçluların korunması bizi üzdü. Çocuğu hastaneye iki ayaklı verdim, şimdi bir ayağı yok. Savcı, 'delil yok' diyor. Alın savcım size delil, bu çocuğun ayağı yok. Bundan daha iyi delil olabilir mi? Çocuğun ayağını kestiler. Varsa bir hastalığı getirin önümüze koyun. Ben kızımı sapasağlam verdim hastaneye" ifadelerini kullandı.Yıldırım, suçluların yakalanması için her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydetti.Öte yandan, sol bacağı olmadan mücadele veren minik Özge, tek başına havuza giriyor, su kaydıraklarında eğleniyor. Yıldırım, kızının havuzdaki görüntülerini sosyal medya hesabından, "Tek ayağıyla çocukluğunu yaşamaya çalışıyor. Bir tanecik kızım Özge" notuyla paylaştı.

Kaynak: İHA