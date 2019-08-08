Haberler» Güncel» Haber

Bacağı kırık akbaba tedavi altına alındı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı.

08.08.2019 11:00 Bacağı kırık akbaba tedavi altına alındı
Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Mahmut Calayır tarafından yaralı halde bulunan akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Sağ bacağında sorun olmasından dolayı yeterli beslenemediği için yorgun düşen küçük akbaba'ya gerekli müdahale yapıldıktan sonra Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi DKMP Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Çekilen röntgen sonucu "Tibia Kırığı" tespit edildi. Küçük Akbaba'nın ameliyata alınacağı öğrenildi. - IĞDIR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tuzluca, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12   Çukurova Belediyesi'nde kiralık araç dönemi bitiyor
14:12   flaş(6)
14:12   REİNA SALDIRISI DAVASI, SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİ
14:11   flaş(6)
14:10   Umurlu'da yol yapım çalışmaları tamamlandı
14:10   Çocuklar bayram sevincini erken yaşadı
14:10   Zeytinliova'dan genel müdür Başaran'a ziyaret