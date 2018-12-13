Bacağı Kırık Su Samurunu Kutuyla Hastane Önüne Bırakmışlar

13 Aralık 2018 Perşembe 11:09



13 Aralık 2018 Perşembe 11:09

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servisinin önüne bir kutu içinde bırakılan yaralı su samuru, tedavi ediliyor.AA muhabirinin OMÜ Veteriner Fakültesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hastanenin acil servisinin önünde 20 gün kadar önce bir kutu bulunduğunu fark eden özel güvenlik görevlileri, kutuda su samuru olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, durumu Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesi yetkililerine bildirdi.Hayvan hastanesi yetkililerince alınan su samuru, muayeneden geçirildi. Röntgeni çekilen ve erişkin yaşta olduğu belirlenen su samurunun sol bacağında kırık tespit edildi.Tedavisi süren su samuru, tamamen iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.OMÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Nisbet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yaşında olduğu tahmin edilen dişi su samurunun tedavisinin sürdüğünü söyledi.Kendilerine getirildiğinde su samurunun acı çektiğini gözlemlediklerini belirten Nisbet, "Su samurunu tıp fakültesi hastanesi acil servisine bırakmışlar. Kimin getirip bıraktığını, nerede bulduğunu bilmiyoruz. Kırıkların nasıl oluştuğunu da bilmiyoruz. Bacağındaki kırık nedeniyle tedavi uyguladık." dedi.Su samurunun durumunun şimdi iyi olduğunu ancak henüz tam olarak iyileşmediğini dile getiren Nisbet, hayvanın rehabilitasyon için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini anlattı.Su samurunun Kızılırmak Deltası'ndaki veteriner kliniğinde üç hafta kadar kalacağını aktaran Nisbet, hayvanın tamamen iyileşmesinin ardından serbest bırakılacağını kaydetti.