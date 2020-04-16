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Bacağı kopma noktasına gelen yaralıyı, Mehmetçik helikopterle götürdü

Tunceli'de çapa makinesine kaptırdığı bacağı kopma noktasına gelen yaralı, jandarmaya ait helikopterle Erzincan'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

16.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:35
Bacağı kopma noktasına gelen yaralıyı, Mehmetçik helikopterle götürdü

Tunceli 'de çapa makinesine kaptırdığı bacağı kopma noktasına gelen yaralı, jandarmaya ait helikopterle Erzincan 'a sevk edilerek tedavi altına alındı.


Olay, merkeze bağlı Başakçı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan 59 yaşındaki Hıdır Sönmez, bacağını diz altından çapa makinesine kaptırdı. Bacağı kopma noktasında gelen ve kan kaybı yaşayan Sönmez için yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köye giden ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılmasını sağladı.


Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Sönmez'in bacağının kopma noktasında olduğu için acil olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopter hazırlanarak yaralı Erzincan'a sevk edilerek, tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Tunceli, AFAD, 3. Sayfa
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