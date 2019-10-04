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Bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, PTT şubesindeki oturduğu banka sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

04.10.2019 17:15Bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, PTT şubesindeki oturduğu banka sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bugün saat 14.00 sıralarında annesiyle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesine giden 3 yaşındaki erkek çocuğu, banka oturdu. Bir süre sonra çocuğun bacağı bankın arasına sıkıştı. Annesi ve PTT çalışanları çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekibi, hidrolik makas yardımıyla bankın demirini genişleterek çocuğun bacağını kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



İtfaiye, Fethiye, PTT, Güncel

Kaynak: DHA

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