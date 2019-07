Bacağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldı

GAZİANTEP'te, apartman bahçesinin demir korkulukları bacağına saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarılıp, tedaviye alındı.15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde dün gece kedi sesi duyan mahalle sakinleri, dışarı çıktı. Bir kedinin bacağına, binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların saplandığını gören mahalleli, itfaiye ekipleri ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkililerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi zarar vermeden demir korkulukları keserek kediyi kurtardı. Dernek yöneticisi Cemal Güneş Tosun ise kediyi vücudunda bir bölümü kalan demir korkulukla teslim alarak veteriner hekim Gizem Yıldırım'a götürdü. Veteriner hekim Yıldırım, yaptığı operasyonla kedinin vücudundaki demiri çıkardı.Kedinin kliniğe geldiğinde durumunun iyi olmadığını söyleyen Yıldırım, "Demir çubuk kedinin bacağına saplanmıştı. Neyse ki herhangi bir organı zarar görmemiş. Vücudunda kırık da yok. Tedavisi devam ediyor. Durumu şu an iyi. Kısa süre sonra iyileşecek" dedi.Kedinin çok acı çekip, korktuğu için saldırganlaştığını ve elini parçaladığını anlatan Cemal Güneş Tosun ise, "Dernek olarak her ihbara yetişmeye çalışıyoruz. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor. Ancak bu durum hiçbir zaman bizim işimizi severek yapmamıza engel olmuyor. Kurtardığımız her can, bize daha fazla güç veriyor" diye konuştu.Kedinin tedavisinin ardından sahiplenmek isteyenlere verileceği öğrenildi.