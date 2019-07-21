Haberler» Güncel» Haber

Bacağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldı

Bacağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldıGaziantep'te, apartman bahçesinin demir korkulukları bacağına saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarılıp, tedaviye alındı.

21.07.2019 17:41
Bacağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldı
Gaziantep'te, apartman bahçesinin demir korkulukları bacağına saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarılıp, tedaviye alındı.
15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde dün gece kedi sesi duyan mahalle sakinleri, dışarı çıktı. Bir kedinin bacağına, binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların saplandığını gören mahalleli, itfaiye ekipleri ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkililerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi zarar vermeden demir korkulukları keserek kediyi kurtardı. Dernek yöneticisi Cemal Güneş Tosun ise kediyi vücudunda bir bölümü kalan demir korkulukla teslim alarak veteriner hekim Gizem Yıldırım'a götürdü. Veteriner hekim Yıldırım, yaptığı operasyonla kedinin vücudundaki demiri çıkardı.
Kedinin kliniğe geldiğinde durumunun iyi olmadığını söyleyen Yıldırım, Demir çubuk kedinin bacağına saplanmıştı. Neyse ki herhangi bir organı zarar görmemiş. Vücudunda kırık da yok. Tedavisi devam ediyor. Durumu şu an iyi. Kısa süre sonra iyileşecek dedi.
Kedinin çok acı çekip, korktuğu için saldırganlaştığını ve elini parçaladığını anlatan Cemal Güneş Tosun ise, Dernek olarak her ihbara yetişmeye çalışıyoruz. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor. Ancak bu durum hiçbir zaman bizim işimizi severek yapmamıza engel olmuyor. Kurtardığımız her can, bize daha fazla güç veriyor diye konuştu.
Kedinin tedavisinin ardından sahiplenmek isteyenlere verileceği öğrenildi Bacağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldı
Kaynak: DHA
Şehitler Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
18:34   Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
18:33   KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ ARAMAYA ÇIKAN KADININ CESEDİ AVCILAR'DA SAHİLE VURDU
18:32   15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
18:30   Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV
18:30   Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
18:29   ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU