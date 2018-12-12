Bacağını Çapa Makinesine Kaptıran Çiftçi Öldü

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde traktör arkasındaki çapa makinesine bacağını kaptıran çifti hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ilıca
Mahallesi'nde tarlasını sürmek üzere yola çıkan çiftçi Mustafa Sönmez
(65), traktörün arkasında asılı olan çapa makinesini kontrol etmek isterken makinaya bacağını kaptırdı.
Ağır yaralanan Sönmez, Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Sönmez, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çeşme,İzmir
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:07