12 Aralık 2018, 17:43
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Bacağını Çapa Makinesine Kaptıran Kişi Öldü

Bacağını Çapa Makinesine Kaptıran Kişi Öldü

Çeşme ilçesinde bacağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.

Çeşme ilçesinde bacağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'ndeki tarlasını sürmek için traktörün arkasına çapa makinesini bağlayan Mustafa Sönmez (65), makinenin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği sırada bacağını kaptırdı.

Yakınları tarafından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, sevk edildİği Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Sönmez,Ilıca,Çeşme
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:43