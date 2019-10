'Bacağını kesmeliyiz' denilen ünlü top model Türkiye'de yürüdü

Trafik kazası sonrası, sağ bacağında ciddi yaralanma, kırıklar ve eklem kıkırdak hasarı oluşan 21 yaşındaki Bulgaristanlı ünlü top model Christine Ilieva, Türkiye'de gerçekleştirilen tedavi sonrasında yeniden yürümeye başladı. Türkiye'nin ilk kadavradan kıkırdak nakli yapılan hastası olan Ilieva, "Bacağını kaybedeceğimi söylediklerinde ümidini yitirdim. Türkiye'de ise asla vazgeçmemem gerektiğini öğrendim" dedi.

Ünlü top model Christine Ilieva, ülkesi Bulgaristan'da büyük bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yaklaşık 2 saat ambulans beklemek zorunda kalan genç kızın sağ bacağı, uyluğu ve kalçasında ağır hasar meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan genç mankene doktorlar tarafından bacağının kurtarılamayacağı söylendi. Başka bir hastaneye nakledilen Christine'in bacağı burada enfeksiyon kaptı. Bacağını kullanamaz hale gelen, bacak derisi dahi tamamen yok olan genç manken, tedavi için helikopter ambulansla Türkiye'ye getirildi.

ÖNCE BACAK DERİSİ ARDINDAN KIKIRDAK TEDAVİ EDİLDİ

Christine'in ülkesinde 'kesilmesi gerekiyor' denilen bacağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler'in gerçekleştirdiği operasyonlar sonrasında kurtuldu. Tedavi sonrasında yürümeye başlayan ancak diz eklemindeki kıkırdak hasarı nedeniyle dizini kullanmakta zorlanan ünlü modele Türkiye'de ilk defa donörden kıkırdak nakli yapıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda organları bağışlanan kişiden alınan sağlam kıkırdak, hastanın dizindeki hasarlı bölgeye nakledildi. Bu sayede dizini tekrar kullanmaya başlayan Christine çok sevdiği mesleğine de geri dönebildi.

Christine'in öncelikle Yeditepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl tarafından bacak ve uyluktaki hasarlanmış kas tendon sinir ve damar dokularının üzeri kapatıldı. Gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, "Öncelikle bütün yaraları temizleme işlemiyle başladık. Ölü dokular kaslar deriler ve kemikler temizlendi. Daha sonra kas ve deri nakilleriyle bacak ve uyluk yaraları kapatıldı. Ortopedi ile koordineli olarak kemik kırıklarıyla ilgilendik. Diz bölgesine de kas dokusu nakilleriyle enfeksiyonun yarattığı tahribatın önüne geçtik" dedi.

"BACAĞINI KESMELİYİZ' DEDİLER ŞİMDİ İSE YÜRÜYOR"

Genç kızın çok zorlu bir kalça ve diz operasyonu atlattığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler ise "Kendi ülkesinde iki hastane de bacağın tedavi edilemeyeceği söylenip kesilmesi önerilmiş. Bize geldiğinde yüksek ateş, ciddi enfeksiyon ve açık yaraları vardı. Kalça ve diz kemikleri parça parçaydı ve olması gereken yerlerden çok uzaktaydı. Üstelik kazanın üzerinden neredeyse bir ay süre geçmişti. Kaza sonrası dağınık ve üzerleri açık olarak bırakılmış olan kemikleri tek tek dokuların içinden çıkartıp orijinal yerlerine yerleştirmek zorunda kaldık. Yüksek enerjili bir kaza sonrası teknik açıdan çok zor kalça ve diz operasyonları gerçekleştirdik. Bulgaristan'daki hastanede aldığı enfeksiyon, ameliyatları daha da zorlu bir hale getirdi. En son gelinen noktada, kalça problemini tümüyle çözdük. Diz ekleminde ise kıkırdak kaybı vardı. Onun için de kadavradan kıkırdak naklini gerçekleştirdik. Bundan sonraki durumu bize Christine'in kendisi gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN İLK "KADAVRADAN KIKIRDAK NAKLİ"

Türkiye'de diz kıkırdak naklini ilk kez Christine Ilieva'ya gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, genç kızın durumu ve gerçekleştirdikleri tedavi hakkında şunları paylaştı:

"Hastamız uyluk kemiğinde ciddi kırık ve diz eklemi kıkırdaklarındaki ciddi hasarla bize başvurdu. Üstelik yaraları açık ve uzun süre tedavisiz kalmıştı. Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Doç. Dr. Turhan Özler hocalarımızın yaptıkları çoklu operasyonlar sonrasında kırıkları ve hasarlanan yumuşak dokuların tedavisi yapıldı. Ancak hastamızın diz ekleminde meydana gelen kıkırdak hasarının çok geniş olması ve genç yaşında dizinde hareket kısıtlılığı yaşanmaması için kıkırdak nakli tedavisini planladık. Türkiye de ilk defa organları ailesi tarafından bağışlanan bir kişiden alınan diz kıkırdakları ile hastamızın hasarlanmış kıkırdakları değiştirerek kıkırdak nakli tedavisini gerçekleştirdik. Kıkırdak nakli yapılmasaydı diz ya tamamen dondurulacaktı ya da hastamızın erken yaşta diz protezi ihtiyacı olacaktı. 21 yaşında genç bir hasta olduğu için hastamıza şans verdik. Beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden ve organları ailesi tarafından bağışlanan genç bir hastadan alındı. Yaptığımız testler ve Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız onay sonrasında hastamıza kıkırdak naklini gerçekleştirdik."

"HAYATTA HER ŞEY YAŞANABİLİR BAŞINIZI DİK TUTUN"

İstanbul'a ilk geldiğinde ortopedi ve plastik cerrahi hekimlerince kapsamlı bir şekilde tedavi altına alındığını anlatan Christine Ilieva, "Liseyi bitirdikten sonra modelliğe başlamıştım. Dünyanın birçok ülkesinde birçok firmayla çalışma fırsatım oldu. Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Hayalimdeki yaşamı yaşamaya başlamıştım. Kazadan sonra umudumu kaybetmeye başladım ve sonrasında hem Türkiye hem de ülkemdeki insanların desteği ile ayakta kaldım. O insanlar bana inanarak mücadele gücümü artırdılar. Şu an inandığım tek şey ise bu hayatta her şey olabileceği. İnsanın başına her şey gelebilir ama bunlar karşısında her zaman başınızı dik tutmalısınız. Her zaman bunlarla mücadele etmelisiniz" diye konuştu.

Bulgaristan'da bacağını kaybedeceğimi düşündüğü an bütün ümidini yitirdiğini ifade eden genç kız, "Asla pes etmemem gerektiğini anladım. Şimdi eski işime, mesleğime, kariyerime dönebilmek adına bir umudum var" dedi. Bacağını kaybetme tehlikesi yaşayan ve zor günler geçiren genç manken artık bacağını kullanabiliyor, rahatlıkla yürüyor.