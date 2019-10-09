Haberler » 3. Sayfa » Bacağını spiralle kesen kişi ağır yaralandı

Bacağını spiralle kesen kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da, bir kişi kalası kesmek isterken kazayla bacağını spiralle kesti.

09.10.2019 17:49Bacağını spiralle kesen kişi ağır yaralandı
Adıyaman'da, bir kişi kalası kesmek isterken kazayla bacağını spiralle kesti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükboyalı köyü yakınlarında bağ evi yapmak amacıyla spiralle kalas kesmeye çalışan Mehmet Özkan, spiral kayarak bacağını kesti. Sağ bacağını derin bir şekilde kesilen şahsın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Özkan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Özkan, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:14 Sinagog saldırganlarından biri Alman
19:14 Bafra'da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi
19:13 Sivas'ta otluk alanda yangın
19:12 Isparta polisinden zehir tacirlerine darbe: 22 gözaltı
19:16 Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın kaçtığı taksici: "Bana 'mal kestim' dedi"
19:15 Teröristler görüş mesafesini kapatmak için lastikleri yakıyor
19:04 Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
9.10.2019 19:21:19