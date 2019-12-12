Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor

Birçok insanın gün içinde yaptığı bacak bacak üstüne atmasıyla ilgili uzmanından açıklamalar geldi. Op. Dr. Kerem Bıkmaz, hareketin sinir sıkışmasına neden olduğunu belirtti.

"SİNİRE BASKI UYGULANIR"

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Özellikli klinik hastalarımızda gördüğümüz varise ve sinir hasarına yol açması nedeniyle bacak bacak üstüne atmalar, sinir sıkışmalarına sebep olabilmektedir. Çünkü bacak bacak üstüne atıldığında dizin arkasında bulunan ve bacakların alt kısmı ile ayaklarda hissi sağlayan peroneal sinir üzerine baskı uygulanır. Bacak bacak üstüne atmak, uzun saatler yerde bağdaş kurarak oturmak bu tarz alışkanlıklar uzun dönemde sinir hasarına yol açmaktadır" dedi.

SİNİR SIKIŞMALARI NEDEN OLUR?

Op. Dr. Bıkmaz, sinirlerin sıkışmasına neden olan faktörler ve sinir sıkışması belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: Sinir sıkışmaları: Sinirlerin aşırı kullanımı, belirli bir bölgedeki kırıklar, özellikle şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, duruş bozuklukları, gebelik gibi durumlarda daha çok karşımıza çıkmaktadır. Bası altında kalan sinir normal işlevini yerine getiremez ve çeşitli şikayetlerle kendini belli eder.

Sinir sıkışması belirtileri; genellikle geceleri artan ağrılarınız varsa, belirli bir bölgede uyuşma hissi varsa, karıncalanma hissi duyuyorsanız, duyu kaybınız varsa, belirli bölgelerde hassasiyet kaybını kaybettiyseniz, his kayıpları görüyorsanız, ilerleyen dönemde kas güçsüzlüğü ve hareket güçlüğünüz oluşuyorsa dikkat edilmelidir.

Konuyla ilgili uzman hekim tarafından yapılan muayene ayırıcının tanıda çok önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Bıkmaz, "Hekim gerekli görürse elektro fizyolojik incelemelere gerek duyulur. Hekim, uygun bir muayene ile sinir sıkışmasından şüphelenir ve gerekli hastalarda EMG tetkiki ister. EMG ile sinir sıkışmasının kesin tanısı konur ve sıkışmanın hangi sinirde olduğu ve şiddeti belirlenir. Hastanın klinik durumu ve EMG sonucu tedavinin şeklini belirler. İleri düzeyde sıkışmalarda cerrahi tedavi gerekebilir. Ancak hafif, orta düzeyde sinir sıkışmalarında hekimin yönlendireceği bir tedavi planıyla hastada tedaviye başlanır" şeklinde konuştu.