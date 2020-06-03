Bacakları kesilen kedinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bacakları kesilen kedinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldıDÜZCE'de, vatandaşlar tarafından beslenen sokak kedisi ön ve ara bacakları kesik halde bulundu.

03.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:20
Bacakları kesilen kedinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
DÜZCE'de, vatandaşlar tarafından beslenen sokak kedisi ön ve ara bacakları kesik halde bulundu. Kedi otopsiye gönderilirken, soruşturma başlatıldı.
Düzce Azmimilli Mahallesi'nde iş yeri bulunan Burhan Arslan, mahalle sakinleri tarafından beslenen sokak kedisinin öldüğünü, ön ve arka bacaklarının kesik olduğunu gördü. Burhan Arslan görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kedi alınarak otopsiye gönderildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı ve sokağı gören tüm güvenlik kameraları izlenmeye başlandı. Gelen ilk veteriner raporunda ise kedinin önce öldürüldüğü ardından bacaklarının kesildiği bildirildi.
Burhan Arslan kedinin nasıl öldürüldüğünü kimsenin görmediğini belirterek, 'Ön ayakları kökünden kesilmiş arka ayakları patilerinden kesilmişti. İşin ilginç tarafı sanki suya sokulmuş gibi tüyleri yolunmuştu. Esnaf arkadaşları çağırdım gören olup olmadığını sordum. Kimse görmemiş. Görevliler kediyi otopsiye göndermişler. Otopsi sonucu çıkmış. Bunun sevinecek bir yanı yok ama en azından hayvan önce öldürülmüş ya da boğulmuş sonrasında işkence edilmiş. Veteriner raporu öyle geldi. Milli parklardan geldiler hem kamera görüntülerini istediler hem ifademizi aldılar. Daha sonra emniyet yetkilileri geldi. İnşallah bulunur. Ama burasını çok net gören bir kamera açısı yok. Bir iki sokağı gören kamera var. Benim iş yerimin iç kamerasının gördüğü bir nokta var. Bulunmasını istiyoruz. Bunu insanlıkla hiçbir şeyle bağdaştıramıyoruz. Emniyetin titiz çalışması sonrasında bulunacaktır diye düşünüyoruz" dedi. Bacakları kesilen kedinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burhan Arslan, Düzce, Güncel, Haber

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