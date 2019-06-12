Bacaklarını açarak orta parmak işareti yapan Melek Mosso'dan eleştirilere skandal cevap

Genç şarkıcı Melek Mosso, konserinde bacaklarını göstererek kadınların özgür olduğu ve kimseye ihtiyacının olmadığını söyleyerek orta parmak hareketi yapması sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Mosso, olay hareketini eleştirenlere twitter hesabından cevap verdi.

"AÇMAK İSTİYORSANIZ AÇIN"

Şarkıcı Melek Mosso bir konserindebacaklarını açarak; "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere." ifadelerini kullanması Twitter gündemine bomba gibi düştü.

AYNI ÜSLUPLA CEVAP VERDİ

Yaptığı hareketle tepki toplayan Mossoya, eleştiri mesajları yağdı. Mosso kendisine gelen eleştirilere aynı üslupla cevap verdi.

"NAMUS BEKÇİLİĞİ KASIYOR GERİ ZEKALI"

Mosso, "Bitki kadar zekası olmayan insanlar var. .... diye dolaşıyor ortalıkta, sonra gelmiş bana buradan namus bekçiliği kasıyor geri zekalı. Sizin gibileri takmıyoruz. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapın Bacılarım -Ah Be Aysel - Babayı Alırsın" cevabını verdi.