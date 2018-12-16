Bacanağını 7 Kurşunla Ağır Yaraladı

KAYSERİ'de İsmail Aras
(46), husumetli olduğu bacanağı Hasan Ülker'i (41) çıkan tartışmada tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaraladı.
Olay, merkez Melikgazi
ilçesi Mustafa Şimşek
Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Hasan Ülker ile bacanağı İsmail Aras konuşmak için bir restoranda bir araya geldi. Ancak burada Ülker ve Aras arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Aras, yanındaki tabancayı çekip, Hasan Ülker'e 7 el ateş etti. Hasan Ülker kanlar içinde yere yığılırken, lokanta işletmecisi olan Aras ise 38 SS 490 plakalı otomobiline binip kaçtı.
Hasan Ülker, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülker'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis
ekipleri, İsmail Aras'ı yakalamak için çalışma başlattı.
- Kayseri
Kayseri,İsmail Aras
16 Aralık 2018 Pazar 11:28