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Bacası tutuşan fabrikada yangın devam ediyor

Bacası tutuşan fabrikada yangın devam ediyor Kumaş kurutan makine ısındı, fabrika kısa sürede alevlere teslim olduBURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sürüyor.

05.09.2019 18:14
Bacası tutuşan fabrikada yangın devam ediyor
Kumaş kurutan makine ısındı, fabrika kısa sürede alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Yangının kumaş kurutan makinenin ısınması sonucu çıktığı sanılıyor.
Kestel ilçesinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada kumaş kurutmaya yarayan makinenin aşırı ısınması sonucu Ram bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün fabrikayı sardı. Bacadaki yangını fark eden işçilerin fabrikayı boşaltmasıyla herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Ekipler alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.
Öte yandan görgü tanıkları itfaiyenin yangını kontrol güçlükle kontrol altına aldığını belirterek, "Fabrikalarda yangın eğitimi yok. Eğer yangın büyüseydi, ormana sıçrama durumu da olabilirdi"dediler.
Bacası tutuşan fabrikada yangın devam ediyor

Kestel, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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