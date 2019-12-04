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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'ni işleten Tahir Çelik'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve santralin bacasına filtre takmak konusunda bir şey yapmadığı vesilesiyle Çelik'e sinirlendiği ve ortaya çıktı.

04.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:38

Meclis'te alınan termik santrallerin bacasına filtre takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesi kararını Recep Tayyip Erdoğan'ın veto etmesinin yankıları sürüyor. Erdoğan, veto kararının gerekçesini "Birileri para kazanacak diye halkımızın sağlığını tehdit edemeyiz" olarak duyurmuştu. Bugün ortaya çıkan gelişmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin- Termik Santrali'ni işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'i aradığı öğrenildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Çelik'le yaptığı görüşmenin detaylarını bugünkü köşesinde paylaştı. Çelik'in filtre takma zorunluğunun maliyetinin altından kalkamayacaklarını ilettiği belirtilen yazıda Erdoğan'ın da sesini yükselterek Çelik'e çıkıştığı ifade edildi.

Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan'ın telefonu" başlığıyla yayımlanan yazısında ilgili kısım şu şekilde:

"Erdoğan Afşin-Elbistan Termik Santralı'nı işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'i arıyor. 'Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?' diye soruyor. İkna edici bir yanıt alamayınca bu kez, 'Sen ne yapıyorsun, anlat' diye üsteliyor. Holding sahibi ise 'Sayın Cumhurbaşkanım, 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz' diyor. Erdoğan bu yanıt üzerine sesini yükseltiyor. 'Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın' diye çıkışıyor. Erdoğan'ın sertleşmesi üzerine holding sahibi, 'O zaman ben bırakayım' diyor. Erdoğan, 'Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum' dedikten sonra telefonu kapatıyor."

NE OLMUŞTU?

Önceki günlerde Meclis'ten geçen ve 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Aralık tarihinde veto etmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı, Elbistan, Afşin, Ekonomi, Güncel


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