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Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te evinin bacasını temizlemeye çalışırken ayağının altındaki briketin devrilmesi sonucu caddeye düşen kadın hayatını kaybetti.

25.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:53Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti
'te evinin bacasını temizlemeye çalışırken ayağının altındaki briketin devrilmesi sonucu caddeye düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, İslahiye ilçesi Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Bacayı temizlemek için evinin damına çıkan 48 yaşındaki Nevin Kaya, üzerine bastığı briketin devrilmesi sonucu ikinci kattan caddeye düştü. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin İslahiye'nin İdilli Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Hürriyet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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