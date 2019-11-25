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Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti

Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te evinin bacasını temizlemeye çalışırken ayağının altındaki briketin devrilmesi sonucu cadde üzerine düşen 48 yaşındaki Nevin Kaya hayatını kaybetti.

25.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:22
Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti
GAZİANTEP - 'te evinin bacasını temizlemeye çalışırken ayağının altındaki briketin devrilmesi sonucu cadde üzerine düşen 48 yaşındaki Nevin Kaya hayatını kaybetti.
Olay Gaziantep'in ilçesi Hürriyet Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Bacayı temizlemek için evinin damına çıkan 48 yaşındaki Nevin Kaya, üzerine bastığı brikettin devrilmesi sonucu ikinci kattan caddeye düştü. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Cenazenin İslahiye'nin idilli kırsal mahallesinde defnedileceği öğrenildi.
Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti

Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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