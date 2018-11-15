Backtrace Filmi

40'lı yaşlarının sonlarındaki MacDonald, giriştiği bir banka soygununda yaralanarak polisler tarafından yakalanmıştır. Ancak geçirdiği yaralanma beyninde hasar yaratmış ve amneziye sebep olmuştur. Bir hapishanenin psikiyatri koğuşuna yatırılan adam, yedinci yılını tamamladıktan sonra bir mahkum ve bir tıp doktoru tarafından firar etmeye zorlanır. Kötü niyetli ikili MacDonald'a bir ilaç enjekte ederek önceki yaşamını hatırlamasını sağlarlar. Artık MacDonald geçmişindeki hatalarla yüzleşip çalınan parayı kurtarmak için yerel bir dedektif, sert bir FBI ajanı ve kendisine verilen tehlikeli ilacın yan etkilerinden kurtulmak zorundadır. Yaptığı yanlışları düzeltmek için çok kısıtlı vakti olduğunun farkında olan MacDonald, hızlı hareket etmeli ve geçmişteki hatalarını bir bir düzeltmelidir... Yönetmen:
Brian A. MillerSenaryo:
Mike MaplesOyuncular: Sylvester Stallone
, Ryan Guzman, Matthew Modine
, Meadow Williams
, Christopher McDonald, Colin Egglesfield, Lydia Hull, Baylee Curran, Jenna Willis, Heather Johansen, Tyler Jon Olson, Swen Temmel, Sergio Rizzuto, Tamara Belous, Alanna Tremblay, Yan Dron, Jesse Pruett , Victoria Fraunberger, Geoff Reeves, Carl Anthony Nespoli, Joe Gelchion, Tyrell Hill
, David Yuzuk, Chick Bernhard, Ashton Tatum, Elgin Lee, Brandon Herron, Ben Sparango, Eric Miranda, Leslee Emmett, Jessi PhillipsFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
BacktraceYapımcı Firma:
Diamond Films Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
25.01.2019Backtrace Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
15 Kasım 2018 Perşembe 08:54