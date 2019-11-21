Bacurau Filmi

Bacurau, yeni film
i için Brezilya’ya giden bir film
yapımcısının hikayesini konu ediyor. Belgesel yapmak için Brezilya’nın bir köyüne giden bir film
yapımcısı, köyde zaman geçirdikçe, halkın aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Yönetmen :
Juliano Dornelles, Kleber Mendonça FilhoSenaryo:
Juliano Dornelles, Kleber Mendonça FilhoOyuncular:
Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, Thardelly Lima, Rubens Santos, Wilson Rabelo, Carlos Francisco, Luciana Souza, Karine Teles, Antonio Saboia , Sonia Braga, Udo Kier, Buda Lira, Clebia Sousa, Danny Barbosa, Edilson Silva, Eduarda Samara, Fabiola Liper, Ingrid Trigueiro, Jamila Facury, Black Jr., Márcio Fecher, Rodger Rogério, Suzy Lopes, Uirá dos Reis, Val Junior, Valmir do Côco, Zoraide Coleto, Jonny Mars, Alli WillowFilmin Türü:
GizemOrijinal Adı:
BacurauYapımcı Firma:
Kurmaca FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Brezilya, FransaOrijinal Dili:
Portekizce, İngilizceFilmin Süresi:
131 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
03.01.2020 Bacurau Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.