Haberler » Sinema » Bad Trip Filmi - Haber

Bad Trip Filmi

Bad Trip filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bad Trip filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

14.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58Bad Trip Filmi
Kitao Sakurai'nin yönettiği ve senaryosunu Eric André ve Dan Curry ile birlikte kaleme aldığı komedi film inin başrollerinde Haddish, Eric André, Michaela Conlin, Lil Rel Howery ve Charles Green yer alıyorlar.


Yönetmen:Kitao Sakurai
Senaryo:Kitao Sakurai, Eric André , Kathryn Borel, Dan Curry, Jenna Park
Oyuncular:Tiffany Haddish, Eric André , Michaela Conlin, Lil Rel Howery, Charles Green, Rebecca Rose Goodman, Cory DeMeyers, Barkley Harper, Anthony J. James, Jaime Wallace, Michele Dawson, Adam Meir, Greg SmithAldridge
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Bad Trip
Yapımcı Firma:Orion Pictures
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Orion Pictures
Vizyon Tarihi:01.01.2070

Bad Trip Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Michaela Conlin, Tiffany, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
12:58 Bad Trip Filmi
09:57 The Happy Prince Filmi
06:45 14 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 14 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 14 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:25:51