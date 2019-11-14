Bad Trip Filmi

Kitao Sakurai'nin yönettiği ve senaryosunu Eric André ve Dan Curry ile birlikte kaleme aldığı komedi film
inin başrollerinde Tiffany
Haddish, Eric André, Michaela Conlin, Lil Rel Howery ve Charles Green yer alıyorlar.Yönetmen:
Kitao SakuraiSenaryo:
Kitao Sakurai, Eric André , Kathryn Borel, Dan Curry, Jenna ParkOyuncular:
Tiffany Haddish, Eric André , Michaela Conlin, Lil Rel Howery, Charles Green, Rebecca Rose Goodman, Cory DeMeyers, Barkley Harper, Anthony J. James, Jaime Wallace, Michele Dawson, Adam Meir, Greg SmithAldridgeFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Bad TripYapımcı Firma:
Orion PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Orion PicturesVizyon Tarihi:
01.01.2070 Bad Trip Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.