Badal Tüneli'nde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya'da Badal Tüneli inşaatını inceledi.

Badal Tüneli'nde sona gelindi
25.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya'da Badal Tüneli inşaatını inceledi.

Osmancık- Merzifon karayolu üzerinde yapımı süren Badal Tüneli hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "844 metre uzunluğunda, 2x2 çift tüpten oluşan Badal Tüneli'nde sona gelindi. Tünel, Osmancık-Merzifon karayolunda kaza kara noktası olarak tespit edilen noktadaki stratejik konumlandırmasıyla sürüş emniyetini sağlayacak" dedi.

İnceleme sırasında Bakan Adil Karaismailoğlu'na Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve milletvekilleri eşlik etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Merzifon, Osmancık, Amasya, Politika, Haber
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