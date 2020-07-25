Badal Tüneli'nde sona gelindi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya'da Badal Tüneli inşaatını inceledi.
25.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya'da Badal Tüneli inşaatını inceledi.
Osmancık- Merzifon karayolu üzerinde yapımı süren Badal Tüneli hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "844 metre uzunluğunda, 2x2 çift tüpten oluşan Badal Tüneli'nde sona gelindi. Tünel, Osmancık-Merzifon karayolunda kaza kara noktası olarak tespit edilen noktadaki stratejik konumlandırmasıyla sürüş emniyetini sağlayacak" dedi.
İnceleme sırasında Bakan Adil Karaismailoğlu'na Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve milletvekilleri eşlik etti. - AMASYA
Kaynak: İHA