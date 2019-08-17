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Badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Yusuf Kara (18), bir binanın çatı katında badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı.

17.08.2019 10:46 Badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Yusuf Kara (18), bir binanın çatı katında badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Badınca Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir üzüm işletmesine ait binanın çatı katında badana yapan Yusuf Kara'nın elindeki fırçanın alüminyum sapı, yüksek gerilim hattına değdi. Elektrik akımına kapılan Kara, yaralandı. Yere yığılan Kara'yı görenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kara'yı ambulansla, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ciddiyetini koruyan Yusuf Kara, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yusuf Kara, Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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