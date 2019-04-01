Bade İşcil İstanbul'un Tarihi Fırınlarını Gezdi

İstanbul'un belli başlı semtlerindeki çok özel tarihi fırınları gezen ikili ustalardan bilgi alarak, eski tatları yerinde deneyimledi. Çocukluk hatıralarına geri döndüğünü söyleyerek fırın kültürünün yaşatılması gerektiğini belirten Bade İşcil, hazırlanan lezzetli ürünleri bir fırın ustası gibi fırına verdi. Refika Birgül ise konuklarla beraber özel tatlar yarattı.

Ünlü oyuncu Bade İşcil ve Türk mutfağına yenilikçi bir bakış açısı getiren Refika Birgül ile keyifli bir tarihi fırınlar turu düzenledi. Beşiktaş semtinin en eski fırını, hem müdavimlerini hem de yol üstü geçerken kokuya kapılıp içeri girenleri ağırlayan 7-8 Hasan Paşa ile başlayan etkinlik odun ateşinde yapılan ürünlerin lezzetiyle yıllardır damaklarda tat bırakan tarihi Galata Simitçisi ve Eryılmaz Fırını ziyareti ile devam etti.

Kaynak: Bültenler