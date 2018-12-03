Badem Ağaçları Aralık Ayında Çiçek Açtı

KKTC
'nin Girne
şehrinde Aralık
ayının ilk haftasında çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin (KKTC) Girne şehrinde Aralık ayının ilk haftasında badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Girne şehrine bağlı Alsancak köyünde bulunan genelde ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan badem ağaçlarının havanın sürekli yağmurlu olmasına rağmen Aralık ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.
(İHA)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs,Girne,Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:56